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4 676 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
4 676 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: depositphotos.com
4 676 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 115 летальных исходов, за сутки полностью выздоровело 6 403 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 786 150 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне рассказали об изменениях психики из-за коронавируса.
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