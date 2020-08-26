4 676 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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4 676 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 115 летальных исходов, за сутки полностью выздоровело 6 403 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 786 150 человек.