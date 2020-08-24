Россияне заметили жуткие изменения психики от ковида

О том, что коронавирусная инфекция продолжает мучить весь мир, говорят все больше рассказов от тех, кто уже перенес болезнь или потерял из-за нее близких. Так, у многих россиян теперь есть знакомые или даже близкие люди, столкнувшиеся с "короной".

Как выяснил "Рамблер", россияне в Сети рассказывают о том, как они переживают болезнь, "высасывающие силы". Одним из распространенных, но мало изученных осложнений после ковида стали странные изменения в психике. Так, женщина, пережившая несколько месяцев болезни спросила об этом в одном из популярных "ковидных" сообществ в Сети:

"У кого то в постковидных симптомах были изменения в сознании или психике? У меня после очередной волны, которая нагрянула через 2 месяца, происходит что-то непонятное и необъяснимое. Ощущение, что ты как бы все понимаешь, разговариваешь, гуляешь, но мысленно как будто не здесь и сейчас. При первой волне у меня было так несколько дней и прошло, я подумала возможно показалось, а после второй и уже 2 с лишним недели так и остается это непонятное состояние".

Судя по ответам россиян с подобной проблемой сталкивались многие:

"Мы прозвали это состояние сюрреализм (сюр). В острый период ковида все было сюр, состояние наблюдения за происходящим как бы со стороны. И в постковид временами сюрреализм преследует, особенно на фоне перегрузок";

"У меня это состояние сильнее всего проявилось на 5-ом месяце болезни";

"Как раздвоение личности . Одна на другую смотрит со стороны и ничего сделать и подкорректировать не может.Страшно !!!!!";

"120 дней с начала болезни. Депрессия внезапно. Слезливость . Усталость резкая. Примерно на 30 дне галлюцинации были.!;

"Конечно были, затуманенность сознания это один из главных симптомов..Возможно результат гипоксии, возможно прямого поражения вирусом нервного ствола через обонятельный нерв...".

Еще одна россиянка детально описала свое состояние, когда она во время и после болезни теряла "ход времени":

"Было и есть еще моментами, я для себя это состояние называю "вне потока", я словно смотрю на жизнь из окна поезда. Я не учавствую, а наблюдаю... Своеобразное такое ощущение... а еще заметила пораждающие меня временные аномалии, с ускорением течения времени в разы, вроде только что начала работать - а уже прошло 3-4 часа и я не понимаю, где я была все это время...