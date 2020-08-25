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Названы даты вакцинации россиян от коронавируса 

Стелла Шмель 1 час назад
Названы даты вакцинации россиян от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Стали известны вероятные даты вакцинации россиян от COVID-19. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александра Гинцбурга, перед данным мероприятием Росздравнадзор проведет проверку препарата. Это займет 10-12 дней. После этого будет объявлен тендер на организацию, которая займется развозом вакцины.
Как сообщил Гинцбург, вакцинация может начаться уже 15-20 сентября. Он добавил, что в столичные клиники вакцину от коронавируса планируют доставить уже 3 сентября, а 4-5 сентября начнутся пострегистрационные испытания.
Готовы 30 тысяч доз вакцины и 10 тысяч доз плацебо.
Ранее "Рамблер" писал, что в РФ выявлено 4 696 новых случаев коронавируса.
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Коронавирус , Росздравнадзор
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