В РФ выявлено 4 696 новых случаев коронавируса 

В России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса. Таким образом, число инфицированных за все время достигло 966 189. Об этом сообщает оперативный штаб.

Сообщается, что новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Больше всего выявлено в Москве (681), Санкт-Петербурге (179) и Московской области (143). За сутки выздоровело 6 652 человека. За этот же период зафиксировано 120 летальных исходов.