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В РФ выявлено 4 696 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 40 минут назад
В РФ выявлено 4 696 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса. Таким образом, число инфицированных за все время достигло 966 189. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сообщается, что новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Больше всего выявлено в Москве (681), Санкт-Петербурге (179) и Московской области (143). За сутки выздоровело 6 652 человека. За этот же период зафиксировано 120 летальных исходов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские ученые создадут систему для прогнозирования эпидемий. Известно, что она появится не раньше, чем через три года. Разработкой займется консорциум российских научных институтов под управлением ядерного центра в Снежинске.
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