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Стало известно о создании системы прогнозирования эпидемий в России 

Анастасия Иванова 22 часа назад
В России создадут систему прогнозирования эпидемий
Фото: depositphotos.com
Через три года в России появится система прогнозирования и развития эпидемий инфекционных заболеваний. Ее развитием будет заниматься консорциум российских научных институтов под управлением ядерного центра в Снежинске.
Пресс-служба входящего в Росатом Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) сообщила, что ранее в августе во ВНИИТФ состоялось установочное совещание по вопросам выполнения работ в рамках гранта министерства науки и высшего образования РФ. До этого проект снежинского ядерного центра по моделированию эпидемий вирусных инфекций на конкурсной основе получил поддержку Минобрнауки.
Благодаря этой системе появится возможность своевременно принимать меры по нераспространению тяжелых заразных болезней. а реализацию проекта дали три года.

«Это не последняя эпидемия, и существуют еще более тяжелые инфекции, которые могут в будущем поразить человечество. Нужно уметь и предсказывать последствия, и оценивать мероприятия, которые необходимо вовремя провести, для того, чтобы инфекция не развилась в эпидемию»,

— заявил руководитель проекта Сергей Лебедев.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что пандемия в Крыму снова набирает обороты.
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Наука , Сергей Лебедев , Минобрнауки , Росатом
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