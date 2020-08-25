Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружены негативные последствия COVID-19 у детей 

Стелла Шмель 2 часа назад
Обнаружены негативные последствия COVID-19 у детей
Фото: depositphotos.com
У детей обнаружены негативные последствия COVID-19. Таким образом, дети оказались более уязвимы к вирусу, чем считалось ранее.
Стало известно, что у некоторых переболевших коронавирусом детей все чаще остаются нарушения работы органов пищеварения, кашель и головные боли. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Несмотря на это, доказано, что большинство переносит COVID-19 легче взрослых.
На фоне коронавируса у детей может развиваться опасный недуг — цитокиновый шторм. Это неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма. Но самым часто встречаемым у детей заболеванием оказался мультисистемный воспалительный синдром. Согласно американской статистике, начиная с 9 июля у детей этот недуг встречался вдвое чаще.
Ранее "Рамблер" писал, что в РФ выявлено 4 696 новых случаев коронавируса.
Видео дня. Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина появления рака легких у некурящих
Названа причина появления рака легких у некурящих
Что такое ингибиторы холинэстеразы и чем они опасны
Что такое ингибиторы холинэстеразы и чем они опасны
Что происходит с человеком в коме
Что происходит с человеком в коме
Как распознать отравление нитратами арбуза
Как распознать отравление нитратами арбуза
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
03:18
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
ЗОЖ
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьих царапин
02:52
Названа опасность кошачьих царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение