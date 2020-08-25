Обнаружены негативные последствия COVID-19 у детей 

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У детей обнаружены негативные последствия COVID-19. Таким образом, дети оказались более уязвимы к вирусу, чем считалось ранее.

Стало известно, что у некоторых переболевших коронавирусом детей все чаще остаются нарушения работы органов пищеварения, кашель и головные боли. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Несмотря на это, доказано, что большинство переносит COVID-19 легче взрослых.

На фоне коронавируса у детей может развиваться опасный недуг — цитокиновый шторм. Это неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма. Но самым часто встречаемым у детей заболеванием оказался мультисистемный воспалительный синдром. Согласно американской статистике, начиная с 9 июля у детей этот недуг встречался вдвое чаще.