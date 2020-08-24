4 744 новых случая коронавируса выявлено в России 

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4 744 новых случая коронавируса выявлено в 84 регионах России за последние сутки. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни.

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Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 456 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.