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4 744 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 1 час назад
4 744 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
4 744 новых случая коронавируса выявлено в 84 регионах России за последние сутки. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 456 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что коронавирус обнаружили в сердце.
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