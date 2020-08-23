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Минздрав РФ раскрыл, как получить вакцину от COVID-19 

Диана Товсепова 3 часа назад
Минздрав РФ раскрыл, как получить вакцину от ковида
Фото: depositphotos.com
В Министерстве здравоохранения России отметили, что в Сети появились порталы, на которых предлагают оформить предзаказ на вакцину от коронавируса.
Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объяснил, что получить вакцину возможно только в медицинских учреждениях — все, что предлагают в Сети, ложно, а предложения внести предоплату за вакцину могут исходить от мошенников.
Выяснилось, что распределять поставки вакцины от "короны" по решению правительства будет Минздрав. По его словам представительства ведомства, сейчас разворачивается производство вакцины на нескольких производственных площадках. Минздрав ожидает поступления от разработчика пакета документов о том, что было проведено еще одно большое клиническое исследование после регистрации вакцины.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие побочные эффекты от вакцины появились у россиян.
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Коронавирус , Алексей Кузнецов , Минздрав РФ
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