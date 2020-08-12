Россияне, ставшие добровольцами при испытании вакцины от коронавируса, рассказали про ее побочные эффекты. Об этом пишет издание "Такие дела".

Одним из добровольцев стал 24-летний выпускник Сеченовского университета Андрей Вольников. По его словам, во время проведения испытаний всех разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, а во второй — двухкомпонентную.

«Я был в первой группе — нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это "побочка" многих вакцин, это нормально», — рассказал россиянин.

37-летняя Анна Куткина, работающая аудитором, тоже решила испытать на себе вакцину. Женщина призналась, что во время процедуры ей "было страшно".

«К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле», — поделилась Анна Куткина.

Побочные эффекты вакцины указаны в инструкции к препарату. Среди них — озноб, повышение температуры, недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота и снижение аппетита.