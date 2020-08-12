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Россияне рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Россияне, ставшие добровольцами при испытании вакцины от коронавируса, рассказали про ее побочные эффекты. Об этом пишет издание "Такие дела".
Одним из добровольцев стал 24-летний выпускник Сеченовского университета Андрей Вольников. По его словам, во время проведения испытаний всех разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, а во второй — двухкомпонентную.

«Я был в первой группе — нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это "побочка" многих вакцин, это нормально», — рассказал россиянин.

37-летняя Анна Куткина, работающая аудитором, тоже решила испытать на себе вакцину. Женщина призналась, что во время процедуры ей "было страшно".

«К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле», — поделилась Анна Куткина.

Побочные эффекты вакцины указаны в инструкции к препарату. Среди них — озноб, повышение температуры, недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота и снижение аппетита.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у переболевших россиян проявляется "суперспособность".
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Коронавирус , Видео
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