Россияне, переболевшие коронавирусом, делятся в Сети пугающими последствиями перенесенной инфекции. У кого-то остались боли в грудной клетки, у кого-то немеют руки, а кто-то и вовсе стал замечать серьезные психологические проблемы.

Однако в одной из популярных групп в Сети россияне рассказали о приобретенном после COVID-19 "навыке".

"Личный опыт: в период болезни обоняние работало как обычно, но вот после, такое ощущение, что оно обострилось! Прям «Суперспособность»)) Дыню чувствую при входе в магазин, в метро такое ощущение, что все резко стали пользоваться парфюмом. И самое главное (хорошее или нет, не поняла пока) совсем не хочется присвятого винишка! Даже ДР прошёл без него!", — поделилась женщина.

Такими же эмоциями поделились и многие другие переболевшие:

"Чувствую ВСЕ запахи. Пришлось бросить курить, потому что ВОНЯЕТ…"

"Обоняние сошло с ума, слышу запахи в разы лучше чем до болезни, причём даже такие слабые, которые никто не ощущает…"

"Обоняние усилилось, до сих пор чувствую все запахи чутко раз в 5 сильнее. И плохие и хорошие запахи. Тяжело пользоваться духами из-за этого, но мир как-то ощутимо прекраснее…"

"Обоняние мое вернулось в норму спустя три месяца, но некоторые привычные вещи пахнут теперь странно, из-за этого пришлось отказаться от многих продуктов…"

"Как ищейка теперь хожу и нюхаю", — рассказывают россияне.

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.