"Личный опыт: в период болезни обоняние работало как обычно, но вот после, такое ощущение, что оно обострилось! Прям «Суперспособность»)) Дыню чувствую при входе в магазин, в метро такое ощущение, что все резко стали пользоваться парфюмом. И самое главное (хорошее или нет, не поняла пока) совсем не хочется присвятого винишка! Даже ДР прошёл без него!", — поделилась женщина.
"Чувствую ВСЕ запахи. Пришлось бросить курить, потому что ВОНЯЕТ…"
"Обоняние сошло с ума, слышу запахи в разы лучше чем до болезни, причём даже такие слабые, которые никто не ощущает…"
"Обоняние усилилось, до сих пор чувствую все запахи чутко раз в 5 сильнее. И плохие и хорошие запахи. Тяжело пользоваться духами из-за этого, но мир как-то ощутимо прекраснее…"
"Обоняние мое вернулось в норму спустя три месяца, но некоторые привычные вещи пахнут теперь странно, из-за этого пришлось отказаться от многих продуктов…"
"Как ищейка теперь хожу и нюхаю", — рассказывают россияне.