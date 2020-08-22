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Стало известно, что думают россияне о прививке от COVID-19 

Полина Алферова 4 часа назад
Выяснилось, что думают россияне о прививке от COVID-19
Фото: РИА Новости
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали отношение россиян к прививке от коронавируса. Об итогах сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая на форуме «Территория смыслов».
В опросе приняли участие более полторы тысячи человек. Больше половины респондентов не собираются делать прививку от коронавируса. А вот 40% опрошенных согласны на вакцинацию.

«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планирует. Почему?» — резюмировал Валерий Федоров.

Напомним, что 15 августа было запущено производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первые прививки будут сделаны медикам и гражданам из группы риска.
Ранее «Рамблер» писал, что названы привычки, разрушающие печень.
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Коронавирус , Валерий Федоров , ВЦИОМ
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