Выяснилось, что думают россияне о прививке от COVID-19

В опросе приняли участие более полторы тысячи человек. Больше половины респондентов не собираются делать прививку от коронавируса. А вот 40% опрошенных согласны на вакцинацию.

«С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планирует. Почему?» — резюмировал Валерий Федоров.

Напомним, что 15 августа было запущено производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первые прививки будут сделаны медикам и гражданам из группы риска.