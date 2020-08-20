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Ученые заявили, что COVID-19 мог быть спровоцирован замороженной едой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Доказано, что замороженная еда переносит COVID
Фото: depositphotos.com
Биологи Сингапура провели масштабное исследование. В результате им удалось доказать, что замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах.
Оказалось, что в свинине, курятине и форели вирус может оставаться жизнеспособным на протяжении трех недель.

«Частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды»,

— говорится в документе, опубликованном электронной научной библиотекой bioRxiv.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Китае оценили новую российскую вакцину от COVID-19.
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