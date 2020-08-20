Доказано, что замороженная еда переносит COVID

Биологи Сингапура провели масштабное исследование. В результате им удалось доказать, что замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах.

Оказалось, что в свинине, курятине и форели вирус может оставаться жизнеспособным на протяжении трех недель.

«Частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды»,

— говорится в документе, опубликованном электронной научной библиотекой bioRxiv.