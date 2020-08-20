В Китае оценили новую российскую вакцину от COVID-19 

В Китае высоко оценили российскую вакцину от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Информация об этом находится в сообщении посольства России в Пекине.

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от COVID-19. По его словам, она полностью безопасна в использовании. Также доктор поздравил Россию с завершением регистрации медикамента.

Кроме того, китайские ученые начали работать с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой новой вакцины от COVID-19.