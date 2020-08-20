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Выяснилось, как улучшить состояние пациентов с COVID-19 на ИВЛ 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Выяснилось, как улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Фото: depositphotos.com
Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов в США сделали важное открытие. По данным «Известия», специалисты утверждают, что обнаружили способ улучшить состояние пациентов с коронавирусом, которые подключены к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как оказалось, на состоянии больных положительно сказывается музыка. Также, по мнению ученых, она окажет благоприятный эффект и после отключения пациента от ИВЛ.
Такая закономерность связана с активацией процесса внутренних систем получения удовольствия с выделением эндорфинов. Об этом сообщил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ имени М. В. Ломоносова, Александр Каплан.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что еще одна страна претендует на российскую вакцину от коронавируса.
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