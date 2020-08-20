Выяснилось, как улучшить состояние пациентов на ИВЛ

Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов в США сделали важное открытие. По данным «Известия», специалисты утверждают, что обнаружили способ улучшить состояние пациентов с коронавирусом, которые подключены к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как оказалось, на состоянии больных положительно сказывается музыка. Также, по мнению ученых, она окажет благоприятный эффект и после отключения пациента от ИВЛ.

Такая закономерность связана с активацией процесса внутренних систем получения удовольствия с выделением эндорфинов. Об этом сообщил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ имени М. В. Ломоносова, Александр Каплан.