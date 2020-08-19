В Европе восхищены вакциной из «средневековой» России

Республика Сербская захотела приобрести российскую вакцину от коронавируса. Власти намерены купить купить один миллион экземпляров «Спутника V». Об этом сообщает Glas Srpske.
По словам главы представительства республики в России Душко Перовича, главное — дождаться сертификации нового препарата.
«Премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство. Премьер-министр сказал, что для начала достаточно миллиона доз вакцины», — рассказал Душко Перович.
Босния и Герцеговина, составной частью которой является республика Сербская, отреагировала на переговоры с России отрицательно.
«Они смотрят на Россию как на средневековое государство, а Россия действительно обладает одной из самых высоких технологий. Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30 процентов дешевле западных, а по качеству не уступают, а может, даже и лучше».
Ранее "Рамблер" сообщал, что производство вакцины от COVID-19 попало на видео.