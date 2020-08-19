В Европе восхищены вакциной из «средневековой» России

«Они смотрят на Россию как на средневековое государство, а Россия действительно обладает одной из самых высоких технологий. Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30 процентов дешевле западных, а по качеству не уступают, а может, даже и лучше».