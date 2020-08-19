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Еще одна страна претендует на российскую вакцину от коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Европе восхищены вакциной из «средневековой» России
Фото: depositphotos.com
Республика Сербская захотела приобрести российскую вакцину от коронавируса. Власти намерены купить купить один миллион экземпляров «Спутника V». Об этом сообщает Glas Srpske.
По словам главы представительства республики в России Душко Перовича, главное — дождаться сертификации нового препарата.

«Премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство. Премьер-министр сказал, что для начала достаточно миллиона доз вакцины», — рассказал Душко Перович.

Босния и Герцеговина, составной частью которой является республика Сербская, отреагировала на переговоры с России отрицательно.

«Они смотрят на Россию как на средневековое государство, а Россия действительно обладает одной из самых высоких технологий. Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30 процентов дешевле западных, а по качеству не уступают, а может, даже и лучше».

Ранее "Рамблер" сообщал, что производство вакцины от COVID-19 попало на видео.
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