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4 785 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Анастасия Иванова 5 часов назад
За последние сутки в России зафиксировано 4 785 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,3% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 110 летальных исходов, полностью выздоровело за сутки 6 090 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 942 106 случае заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 6 099 летальных исхода, выздоровело 755 513 человек.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, как улучшить состояние пациентов на ИВЛ.
Коронавирус , Видео
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