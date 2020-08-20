4 785 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

За последние сутки в России зафиксировано 4 785 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,3% не имели клинических проявлений болезни.
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Зафиксировано 110 летальных исходов, полностью выздоровело за сутки 6 090 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 942 106 случае заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 6 099 летальных исхода, выздоровело 755 513 человек.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, как улучшить состояние пациентов на ИВЛ.