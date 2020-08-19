4 828 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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За последние сутки в России зафиксировано 4 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Зафиксировано 117 летальных исходов, полностью выздоровело за сутки 6 795 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исхода, выздоровело 749 423 человека.