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4 828 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
4 828 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зафиксировано 4 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни.
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Зафиксировано 117 летальных исходов, полностью выздоровело за сутки 6 795 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исхода, выздоровело 749 423 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоперечислены последствия заражения коронавирусом.
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