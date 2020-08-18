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Перечислены последствия заражения коронавирусом 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Россиянам рассказали о том, к каким последствиям может привести заражение коронавирусом. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на врача-терапевта Александру Мартынову.
Эксперт рассказала, что коронавирус поражает легкие в первую очередь, но у всех она протекает по-разному: кто-то не замечает болезни, а кто-то попадает в больницу.
У некоторых людей COVID-19 может проявляться как коньюктивит, но о его последствиях пока ничего неизвестно. Мартынова отметила, что при обычной инфекции он безобиден, но при коронавируса может и влиять на зрение.
После коронавируса осложнения могут возникать в сердечно-сосудистой системе. Так, терапевт рассказала, что может случиться поражение сердечной мышцы. Из-за этого появляется сердечная недостаточность. При этом, увеличивается риск образования тромбов. Мартынова отметила, что в Великобритании люди, переболевшие коронавирусом, получали инсульт или видели галлюцинации.
Чтобы проверить свое состояние после коронавируса врач посоветовала сдать анализы крови и мочи, а также на C-реактивный белок — он поможет выявить воспаления в организме.
Ранее "Рамблер" сообщал, что производство вакцины от коронавируса попало на видео.
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Коронавирус , Видео
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