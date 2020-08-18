Перечислены последствия заражения коронавирусом 

Россиянам рассказали о том, к каким последствиям может привести заражение коронавирусом. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на врача-терапевта Александру Мартынову.

Эксперт рассказала, что коронавирус поражает легкие в первую очередь, но у всех она протекает по-разному: кто-то не замечает болезни, а кто-то попадает в больницу.

У некоторых людей COVID-19 может проявляться как коньюктивит, но о его последствиях пока ничего неизвестно. Мартынова отметила, что при обычной инфекции он безобиден, но при коронавируса может и влиять на зрение.

После коронавируса осложнения могут возникать в сердечно-сосудистой системе. Так, терапевт рассказала, что может случиться поражение сердечной мышцы. Из-за этого появляется сердечная недостаточность. При этом, увеличивается риск образования тромбов. Мартынова отметила, что в Великобритании люди, переболевшие коронавирусом, получали инсульт или видели галлюцинации.

Чтобы проверить свое состояние после коронавируса врач посоветовала сдать анализы крови и мочи, а также на C-реактивный белок — он поможет выявить воспаления в организме.