Тяжелое течение COVID-19 у полных людей объяснили

Врачи рассказали, почему полные люди тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Как считают специалисты, именно жировые клетки дают возможность вирусу размножаться, а также наносят вред иммунной системе. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Ученые провели исследование и выяснили, что лишний вес значительно повышают риск возникновения тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Наличие ожирения измеряется по индексу массы тела. Масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате.

Как выяснили специалисты, 3615 американцев с ожирением первой степени вдвое больше были подвержены риску попасть в отделение интенсивной терапии по сравнению с людьми, у которых индекс массы тела был менее 30. При ожирении второй степени риск увеличивался в 3,6 раза.

Кроме того, исследования французских ученых показали, что у людей с ИМТ выше 35 возможная потребность в ИВЛ повышается в семь раз, чем у пациентов, вес которых находится в пределах нормы.