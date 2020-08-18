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Тяжелое течение COVID-19 у людей с избыточным весом объяснили 

Стелла Шмель 4 часа назад
Тяжелое течение COVID-19 у полных людей объяснили
Фото: depositphotos.com
Врачи рассказали, почему полные люди тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Как считают специалисты, именно жировые клетки дают возможность вирусу размножаться, а также наносят вред иммунной системе. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.
Ученые провели исследование и выяснили, что лишний вес значительно повышают риск возникновения тяжелой формы коронавирусной инфекции.
Наличие ожирения измеряется по индексу массы тела. Масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате.
Как выяснили специалисты, 3615 американцев с ожирением первой степени вдвое больше были подвержены риску попасть в отделение интенсивной терапии по сравнению с людьми, у которых индекс массы тела был менее 30. При ожирении второй степени риск увеличивался в 3,6 раза.
Кроме того, исследования французских ученых показали, что у людей с ИМТ выше 35 возможная потребность в ИВЛ повышается в семь раз, чем у пациентов, вес которых находится в пределах нормы.
Ранее "Рамблер" писал, что в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса.
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