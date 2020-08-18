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В России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных случаев в РФ составило 932 493. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые инфицированные были выявлены в 83 регионах России. Больше всего в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149). Сообщается, что 29% людей с коронавирусом не имели клинических симптомов болезни.
За сутки в России зафиксировано 132 летальных исхода. Выздоровели 6 527 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на видео попало производство вакцины от коронавируса. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".
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