За сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных случаев в РФ составило 932 493. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые инфицированные были выявлены в 83 регионах России. Больше всего в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149). Сообщается, что 29% людей с коронавирусом не имели клинических симптомов болезни.
За сутки в России зафиксировано 132 летальных исхода. Выздоровели 6 527 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на видео попало производство вакцины от коронавируса. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".