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За сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных случаев в РФ составило 932 493. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые инфицированные были выявлены в 83 регионах России. Больше всего в Москве (693), Санкт-Петербурге (157) и Свердловской области (149). Сообщается, что 29% людей с коронавирусом не имели клинических симптомов болезни.

За сутки в России зафиксировано 132 летальных исхода. Выздоровели 6 527 человек.