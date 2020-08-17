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Малышева рассказала, за что она благодарит коронавирус 

Анастасия Иванова 1 час назад
Малышева «поклонилась» коронавирусу
Фото: Кадр из передачи "Жить здорово"
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что нужно благодарить коронавирус за то, что им практически не заражаются дети. Об этом она сказала во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.
По словам телеведущей, среди детей низкая вероятность заражения, а также смертность. Такая статистика заболеваемости коронавирусом дает ей и ее семье "дышать относительно спокойно".

"Он щадит детей, и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность", — сказала Малышева.

Она добавила, что все специалисты считают коронавирус совершенно необычным:

"Назовите чудом чудным, назовите, как хотите".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева оценила опасность заразиться COVID-19 в школах.
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Коронавирус , Елена Малышева
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