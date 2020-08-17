Малышева «поклонилась» коронавирусу

Все новости на карте

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что нужно благодарить коронавирус за то, что им практически не заражаются дети. Об этом она сказала во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

По словам телеведущей, среди детей низкая вероятность заражения, а также смертность. Такая статистика заболеваемости коронавирусом дает ей и ее семье "дышать относительно спокойно".

"Он щадит детей, и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность", — сказала Малышева.

Она добавила, что все специалисты считают коронавирус совершенно необычным: