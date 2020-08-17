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Малышева оценила опасность заразиться COVID-19 в школах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Малышева оценила опасность заражения COVID в школе
Фото: globallookpress.com
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева оценила опасность заразиться коронавирусом в школах. Эту тему она обсудила вместе со своим старшим сыном Игорем, который работает врачом в Нью-Йорке. Они провели прямой эфир в Instagram.
По мнению телеведущей и ее сына, работа школ и детских садов не представляет опасности для жизни детей. У учителей риск заразиться также невысокий по сравнению с другими профессиями.

"У детей обнаруживается коронавирус, но по сравнению со взрослыми намного реже. В США дети младше 18 лет — это меньше 8 процентов всех случаев. ", — рассказал Игорь Малышев.

По словам телеведущей, эти данные подтверждают научные исследования специалистов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что развеян миф о риске заразиться коронавирусом.
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Коронавирус , Игорь Малышев , Елена Малышева
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