Малышева оценила опасность заражения COVID в школе

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева оценила опасность заразиться коронавирусом в школах. Эту тему она обсудила вместе со своим старшим сыном Игорем , который работает врачом в Нью-Йорке. Они провели прямой эфир в Instagram.

По мнению телеведущей и ее сына, работа школ и детских садов не представляет опасности для жизни детей. У учителей риск заразиться также невысокий по сравнению с другими профессиями.

"У детей обнаруживается коронавирус, но по сравнению со взрослыми намного реже. В США дети младше 18 лет — это меньше 8 процентов всех случаев. ", — рассказал Игорь Малышев.

По словам телеведущей, эти данные подтверждают научные исследования специалистов.