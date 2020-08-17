Развеян миф о риске заразиться коронавирусом 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не знает о случаях заражения коронавирусом через пищу. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на заявление чиновников ВОЗ.

Организация упоминает исследование китайских ученых, которые проверили людей, употребивших продукты со следами COVID-19. В частности, вирус был обнаружен во вторник в партии замороженных куриных крылышек, привезенных из Бразилии в Шэньчжэнь (Китай). Власти города проверили контактировавших с упаковкой продуктов горожан, а также их родственников, и ни у одного из потенциальных больных не нашли инфекцию.

ВОЗ также развеяла миф о том, что существует высокий риск заразиться коронавирусом через пищу. Специалисты рассказали, что в провинции Аньхой (Китай) была обнаружена зараженная коронавирусом партия креветок из Эквадора, которая хранилась в морозильной камере ресторана. Тесты контактировавших с продуктами и употребивших их в пищу людей показали отрицательный результат.

«Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», — заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан (Michael Ryan).

Консультант ВОЗ эпидемиолог Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove) заметила, что китайские власти тщательно изучили вопрос передачи COVID-19 через пищу. По ее словам, специалисты проверили несколько сотен тысяч образцов упаковки для продуктов и выявили менее 10 положительных результатов.