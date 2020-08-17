Назван порядок проявления симптомов COVID-19

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Американские ученые выяснили, в какой последовательности начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Public Health.

Специалисты проанализировали истории болезни более 55 тысяч пациентов с коронавирусом. Оказалось, что сначала проявляется жар, а затем кашель. Потом у инфицированных появляются мышечные боли, тошнота или рвота и диарея.

По мнению ученых, данное открытие — важный инструмент для своевременного выявления болезни и оказания медицинской помощи пациентам.