Обнаружена главная уязвимость коронавируса 

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Американские ученые обнаружили главную уязвимость коронавируса. Она позволит воздействовать на него с помощью существующих препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснили исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете, "мишенью для лекарств" является протеаза Mpro. Это фермент, участвующий в репликационном механизме вируса.

Ученым удалось обнаружить ранее не изученную связь в белке. Она, как считают специалисты, может стать ключом к разработке стратегий лечения COVID-19.

Оказалось, что одно из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений — это эбселен, являющийся лекарственной молекулой. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.