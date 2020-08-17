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Обнаружена главная уязвимость коронавируса 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Обнаружена главная уязвимость коронавируса
Фото: depositphotos.com
Американские ученые обнаружили главную уязвимость коронавируса. Она позволит воздействовать на него с помощью существующих препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как выяснили исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете, "мишенью для лекарств" является протеаза Mpro. Это фермент, участвующий в репликационном механизме вируса.
Ученым удалось обнаружить ранее не изученную связь в белке. Она, как считают специалисты, может стать ключом к разработке стратегий лечения COVID-19.
Оказалось, что одно из наиболее эффективно воздействующих на протеазу соединений — это эбселен, являющийся лекарственной молекулой. Она обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева оценила опасность заражения коронавирусом в школе.
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