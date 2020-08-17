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В России зафиксировали 4 892 случаев коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В России зафиксировали 4 892 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
В России выявили 4 892 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Случаи зафиксированы в 83 регионах. Больше всего — в Москве (690), Санкт-Петербурге (159) и Московской области (154). Как сообщается, 26,1% людей не имели клинических проявлений болезни.
По регионам новые случаи инфицирования коронавирусом распределились следующий образом:
Оперативный штаб
За сутки в России полностью выздоровели 3 133 человека. Зафиксировано 55 летальных исходов пациентов с выявленным коронавирусом.
На сегодняшний день В России зафиксировано 927 745 случаев коронавируса, 15 740 летальных исходов и 736 101 выздоровевших.
Ранее «Рамблер» писал о новом лекарстве от коронавируса.
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