Названа ткань, которая убивает коронавирус

Ученые Агенства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета выяснили, что хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщают исследователи, при попадании на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки. Эксперты выяснили, что причиной такого поведения коронавируса является его боязнь влаги.