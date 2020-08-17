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Названа ткань, которая убивает коронавирус

Анастасия Иванова
2 часа назад
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Ученые Агенства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета выяснили, что хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека. Об этом сообщают «Известия».
Как сообщают исследователи, при попадании на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки. Эксперты выяснили, что причиной такого поведения коронавируса является его боязнь влаги.
Ирина Рыбаулина, завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля, пояснила, что волокна хлопка имеют длину не менее 20 мм. И поскольку они несколько раз скучены вокруг своей оси, ткань медленно сохнет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что открыли новое лекарство от коронавируса.
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Коронавирус,
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