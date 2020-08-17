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Развеян миф о риске заразиться коронавирусом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Развеян миф о риске заразиться коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Всемирная организация здравоохранения заявила, что не знает о случаях заражения COVID-19 через пищу. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на заявление чиновников ВОЗ.
Организация упоминает исследование китайских ученых, которые провели обследование людей, употребивших продукты со следами коронавируса. Вирус был обнаружен в партии замороженных куриных крылышек, привезенных из Бразилии в Китай. Ни у кого из потенциально больных не была найдена инфекция.
В своем заявлении ВОЗ также развеяла миф, что существует высокий риск заразиться COVID-19 через пищу. Тесты контактировавших с продуктами и употребивших их в еду показали отрицательный результат.
Консультант ВОЗ эпидемиолог Мария Ван Керкхове также отметила, что специалисты проверили несколько сотен тысяч образцов упаковки для продуктов и выявили менее десяти положительных результатов.
Ранее «Рамблер» писал, чтоназвана новая версия появления коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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