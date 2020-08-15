В России выявлено 5 061 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России было выявлено 5 061 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в России сначала эпидемии было зафиксировано 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За сутки инфицированные были обнаружены в 84 регионах. Больше всего в Москве (695), Санкт-Петербурге (162) и Свердловской области (158).

Отмечается, что в 26,7% люди не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 119 летальных исходов. Выздоровели 6 447 человек.