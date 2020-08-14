5 065 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в России зафиксировано 5 065 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, выявлено 114 летальных исхода, полностью выздоровело — 6 098 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России зафиксирован 912 823 случай COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело

722 964 человек.