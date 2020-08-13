Названы сроки действия российской вакцины от COVID-19

«Через четыре, пять, шесть, десять, 12 месяцев, через год, (клетки) должны — при том, что количество первичных антител будет уменьшаться, — при встрече с вирусом очень быстро и эффективно наработать в течение одного-трех дней необходимое количество протективных антител»,