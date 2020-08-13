Названы сроки действия российской вакцины от COVID-19

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург высказался о российской вакцине от коронавируса. По его словам, она будет защищать в течение минимум двух лет.
Также глава Центра Гамалеи заметил, что при введении первого компонента вакцина позволит выработать антитела против COVID-19, а после второго умножится число антител.
«Через четыре, пять, шесть, десять, 12 месяцев, через год, (клетки) должны — при том, что количество первичных антител будет уменьшаться, — при встрече с вирусом очень быстро и эффективно наработать в течение одного-трех дней необходимое количество протективных антител»,
— отметил Гинцбург в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стало известно о методах борьбы с коронавирусом.