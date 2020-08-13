Стало известно о методах борьбы с коронавирусом 

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о методах борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает argumenti.ru.

Именно в этой больнице стали одними из первых принимать пациентов с коронавирусом. Главврач утверждает, что сначала больным назначали гидроксихлорохин. Но, к сожалению, он оказался не эффективным.

Также для борьбы с вирусом пробовали использовать гипериммунную плазму переболевших COVID-19. Проценко отметил, что с ее использованием просматривается перспективное лечение.