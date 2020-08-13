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Стало известно о методах борьбы с коронавирусом 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Стало известно о методах борьбы с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о методах борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает argumenti.ru.
Именно в этой больнице стали одними из первых принимать пациентов с коронавирусом. Главврач утверждает, что сначала больным назначали гидроксихлорохин. Но, к сожалению, он оказался не эффективным.
Также для борьбы с вирусом пробовали использовать гипериммунную плазму переболевших COVID-19. Проценко отметил, что с ее использованием просматривается перспективное лечение.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врачи раскрыли «атипичные» симптомы COVID-19.
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