Врачи раскрыли «атипичные» симптомы COVID-19

Специалисты из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что у пациентов, входящие в группу риска, коронавирус может протекать без симптомов или сопровождаться нетипичными признаками.

Например, у людей из домов престарелых, большинство из которых имеют опасные хронические заболевания, бессимптомное течение коронавируса. У других вирус проявлялся в виде необычных недугов: недомогание, лихорадка, приступы кашля и ухудшение общего состояния.

«Живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения COVID-19 и склонны к тяжелому течению болезни. Так как у таких людей есть несколько сопутствующих недугов, включая деменцию, заболевание легких, ухудшение обоняния.