Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи рассказали об «атипичных» симптомах COVID-19 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Врачи раскрыли «атипичные» симптомы COVID-19
Фото: depositphotos
Специалисты из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что у пациентов, входящие в группу риска, коронавирус может протекать без симптомов или сопровождаться нетипичными признаками.
Например, у людей из домов престарелых, большинство из которых имеют опасные хронические заболевания, бессимптомное течение коронавируса. У других вирус проявлялся в виде необычных недугов: недомогание, лихорадка, приступы кашля и ухудшение общего состояния.

«Живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения COVID-19 и склонны к тяжелому течению болезни. Так как у таких людей есть несколько сопутствующих недугов, включая деменцию, заболевание легких, ухудшение обоняния.

В совокупности это означает, что при отсутствии характерных симптомов коронавируса, инфицированных сложно вовремя обнаружить».

Ранее "Рамблер" сообщал, чтокоронавирус вызвал у мужчины четырехчасовую эрекцию.
Видео дня. Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России выявлено 5118 новых случаев COVID-19
В России выявлено 5118 новых случаев COVID-19
Обнаружен новый способ лечить рак
Обнаружен новый способ лечить рак
В России зафиксировали 5189 новых случаев COVID-19
В России зафиксировали 5189 новых случаев COVID-19
Микробная бомба
Микробная бомба
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение