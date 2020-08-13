Врачи раскрыли «атипичные» симптомы COVID-19

Специалисты из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что у пациентов, входящие в группу риска, коронавирус может протекать без симптомов или сопровождаться нетипичными признаками.
Например, у людей из домов престарелых, большинство из которых имеют опасные хронические заболевания, бессимптомное течение коронавируса. У других вирус проявлялся в виде необычных недугов: недомогание, лихорадка, приступы кашля и ухудшение общего состояния.
«Живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения COVID-19 и склонны к тяжелому течению болезни. Так как у таких людей есть несколько сопутствующих недугов, включая деменцию, заболевание легких, ухудшение обоняния.
В совокупности это означает, что при отсутствии характерных симптомов коронавируса, инфицированных сложно вовремя обнаружить».
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