Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию 

Мария Сергеева 3 часа назад
Коронавирус вызвал у мужчины четырехчасовую эрекцию
Фото: depositphotos.com
Француз во время лечения от коронавируса начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекции, не зависящей от сексуального возбуждения. Данный случай описывается врачами больницы города Ле-Шен в журнале The American Journal of Emergency Medicine, передает Daily Mail.
62-летний житель Франции поступил в клинику с тяжелой формой коронавируса. В результате лечения у него проявились симптомы приапизма, то есть нехарактерная четырехчасовая эрекция и множество сгустков крови в половой органе. Врачам пришлось откачивать их через иглу шприца, облегчая состояние пациента с помощью льда.
Доктор Мириам Ламамри сообщает, что COVID-19 вызвал у мужчины тромбоз, который спровоцировал приапизм. Медик отметила, что это первый случай "тромбоза полового члена" у больного коронавирусом.
По словам хирурга-уролога Ричарда Вайни, мужчине, возможно, понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию.
Француз провел две недели в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Согласно информации издания, он выздоровел.
Ранее "Рамблер" писал о том, с кого начнут вакцинацию от COVID-19.
Видео дня. Когда подходит йод, а когда - зеленка
Комментарии 3
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему одни болеют тяжело, а другие — нет?»
«Почему одни болеют тяжело, а другие — нет?»
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Что, кроме еды, влияет на «плохой» холестерин
Что, кроме еды, влияет на «плохой» холестерин
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
02:18
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение