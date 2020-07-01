Коронавирус вызвал у мужчины четырехчасовую эрекцию

Француз во время лечения от коронавируса начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекции, не зависящей от сексуального возбуждения. Данный случай описывается врачами больницы города Ле-Шен в журнале The American Journal of Emergency Medicine, передает Daily Mail.

62-летний житель Франции поступил в клинику с тяжелой формой коронавируса. В результате лечения у него проявились симптомы приапизма, то есть нехарактерная четырехчасовая эрекция и множество сгустков крови в половой органе. Врачам пришлось откачивать их через иглу шприца, облегчая состояние пациента с помощью льда.

Доктор Мириам Ламамри сообщает, что COVID-19 вызвал у мужчины тромбоз, который спровоцировал приапизм. Медик отметила, что это первый случай "тромбоза полового члена" у больного коронавирусом.

По словам хирурга-уролога Ричарда Вайни, мужчине, возможно, понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию.

Француз провел две недели в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Согласно информации издания, он выздоровел.