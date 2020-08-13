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Китайские специалисты обнаружили следы COVID на упаковках креветок 

Анастасия Иванова 39 минут назад
В Китае обнаружили следы COVID на упаковках креветок
Фото: depositphotos
Специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Уху, обнаружили следы коронавирусной инфекции на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Креветки продавались на оптовом рынке "Фансинь" города Сиань, расположенного в центральной части КНР. В прошлом месяце подобный случай произошел в северо-восточной провинции страны Ляонин.
Когда тесты дали положительный результат, оперштаб по борьбе с COVID-19 распорядился провести дезинфекцию помещения, где хранились морепродукты. Всех контактировавших с упаковками сотрудников перевели под наблюдение врачей.
Несмотря на то, что люди находились в контакте с загрязненными упаковками, о случаях заражения не сообщалось.
Ранее "Рамблер" сообщал о причинах, которые влияют на осложнение коронавируса.
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