В Китае обнаружили следы COVID на упаковках креветок

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Специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Уху, обнаружили следы коронавирусной инфекции на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Креветки продавались на оптовом рынке "Фансинь" города Сиань, расположенного в центральной части КНР. В прошлом месяце подобный случай произошел в северо-восточной провинции страны Ляонин.

Когда тесты дали положительный результат, оперштаб по борьбе с COVID-19 распорядился провести дезинфекцию помещения, где хранились морепродукты. Всех контактировавших с упаковками сотрудников перевели под наблюдение врачей.

Несмотря на то, что люди находились в контакте с загрязненными упаковками, о случаях заражения не сообщалось.