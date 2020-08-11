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Найдена причина осложнений коронавируса 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Найдена причина осложнений коронавируса
Фото: depositphotos.com
Обнаружены клетки, которые играют ключевую роль при заражении организма коронавирусом. Один тип вызывает осложнения, а второй — дает иммунную реакцию. Об этом сообщает Cell Reports Medicine со ссылкой на ученых из Каролинского института в Швеции.
Медики провели исследование и проанализировали кровь людей с тяжелым течением коронавируса. Выяснилось, что у них в крови есть белые тельца, которые называются эозинофилами. Они встречаются у людей незадолго до того, как у них появляются осложнения от коронавируса, например, недостаток кислорода и воспаление легких.
Ученые обнаружили и другие белые тельца базофилы. Их наличие в крови человека указывает на то, что организм вырабатывает иммунный ответ вирусу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найдены люди, которые невосприимчивы к коронавирусу.
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