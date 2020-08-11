Найдена причина осложнений коронавируса 

Обнаружены клетки, которые играют ключевую роль при заражении организма коронавирусом. Один тип вызывает осложнения, а второй — дает иммунную реакцию. Об этом сообщает Cell Reports Medicine со ссылкой на ученых из Каролинского института в Швеции.

Медики провели исследование и проанализировали кровь людей с тяжелым течением коронавируса. Выяснилось, что у них в крови есть белые тельца, которые называются эозинофилами. Они встречаются у людей незадолго до того, как у них появляются осложнения от коронавируса, например, недостаток кислорода и воспаление легких.

Ученые обнаружили и другие белые тельца базофилы. Их наличие в крови человека указывает на то, что организм вырабатывает иммунный ответ вирусу.