«Арбидол» разоблачили и оштрафовали

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы, которая указывала на то, что данный препарат эффективен при лечении коронавирусной инфекции.

Еще в январе компания «Отисифарм» запустила рекламную кампанию, в которой утверждалось, что «Арбидол» активен даже против Covid-19, и это якобы доказано исследованиями.

Позже выяснилось, что препарат никто не оценивал, да и в инструкции ни о каком COVID-19 речи не было. ФАС назвали такой пиар выходящим вопреки требованиям закона за пределы «показаний, содержащихся в инструкции по применению лекарственного препарата».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП, ст. 14.3), за нарушение правил рекламы лекарственных средств на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб.