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Производителя «Арбидола» оштрафовали из-за рекламы про Covid-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Арбидол» разоблачили и оштрафовали
Фото: depositphotos
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы, которая указывала на то, что данный препарат эффективен при лечении коронавирусной инфекции.
Еще в январе компания «Отисифарм» запустила рекламную кампанию, в которой утверждалось, что «Арбидол» активен даже против Covid-19, и это якобы доказано исследованиями.
Позже выяснилось, что препарат никто не оценивал, да и в инструкции ни о каком COVID-19 речи не было. ФАС назвали такой пиар выходящим вопреки требованиям закона за пределы «показаний, содержащихся в инструкции по применению лекарственного препарата».
Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП, ст. 14.3), за нарушение правил рекламы лекарственных средств на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса.
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Коронавирус , ФАС , Отисифарм
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