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5 057 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Анастасия Иванова 4 часа назад
5 057 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos
За последние сутки в России зафиксировано 5 057 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф 
Кроме того, выявлено 124 летальных исхода, полностью выздоровело — 6 098 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России зафиксирован 907 758 случай COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России спрогнозировали третью волну коронавируса.
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