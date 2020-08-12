В России спрогнозировали третью волну коронавируса 

По словам специалиста, пандемия коронавируса, как и любая другая вирусная пандемия, будет проходить в три волны.

«Первая волна — достаточно сильная, вторая еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века», — рассказал профессор.

Он добавил, что коллективный иммунитет появится, когда коронавирусом переболеет более 60% населения. Инфекция исчезает, когда ей заражаются свыше 95% людей.