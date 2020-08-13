Риск заражения COVID-19 связали с резус-фактором

Ученые из Испании и Бразилии провели исследование, в ходе которого выяснили, что резус-фактор может влиять на устойчивость к коронавирусу. Исследование такой связи опубликовано на портале medRxiv.

Изучив факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах, ученые обнаружили, что рост числа заражений отмечался среди тех государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США.

Более того, пациенты с отрицательным резус-фактором быстрее заражаются и тяжелее переносят COVID-19.