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Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Риск заражения COVID-19 связали с резус-фактором
Фото: depositphotos
Ученые из Испании и Бразилии провели исследование, в ходе которого выяснили, что резус-фактор может влиять на устойчивость к коронавирусу. Исследование такой связи опубликовано на портале medRxiv.
Изучив факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах, ученые обнаружили, что рост числа заражений отмечался среди тех государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США.
Более того, пациенты с отрицательным резус-фактором быстрее заражаются и тяжелее переносят COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вакцина против коронавируса несовместима с алкоголем.
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