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Раскрыто влияние коронавируса на мозг 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Раскрыто влияние коронавируса на мозг
Фото: depositphotos.com
Президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова рассказала, что коронавирус повреждает мозг и центральную нервную систему. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, влияние коронавирус на мозг подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса.

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — заявила медик.

Она добавила, что за последние месяцы ученые описали большое количество случаев инсультов и других неврологических проявлений, вызванных вирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвала продукты, защищающие от COVID-19.
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