Раскрыто влияние коронавируса на мозг 

Президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова рассказала, что коронавирус повреждает мозг и центральную нервную систему. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, влияние коронавирус на мозг подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса.
"Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — заявила медик.
Она добавила, что за последние месяцы ученые описали большое количество случаев инсультов и других неврологических проявлений, вызванных вирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвала продукты, защищающие от COVID-19.