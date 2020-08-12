Раскрыто влияние коронавируса на мозг 

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Президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова рассказала, что коронавирус повреждает мозг и центральную нервную систему. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, влияние коронавирус на мозг подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса.

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — заявила медик.

Она добавила, что за последние месяцы ученые описали большое количество случаев инсультов и других неврологических проявлений, вызванных вирусом.