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Врач составила рейтинг продуктов, защищающих от COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Врач назвала продукты, защищающие от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева рассказала, как защититься от коронавируса при помощи определенных продуктов.
В беседе с "Комсомольской правдой" она заявила, что для укрепления иммунитета необходимо в первую очередь включить в рацион селен, предотвращающий повреждение клеток. В большом количестве данный химический элемент содержится в грибах.
Кроме того, полезными микроэлементами богата брокколи. Однако стоит помнить, что при долгой термической обработке, полезность капусты значительно снижается.
Иммунные клетки также активизируют оливковое масло прямого отжима, натуральный гранатовый сок, черника и голубика. Особенную пользу ягоды приносят зимой и осенью. Эксперты советуют размораживать их и добавлять в каши или йогурты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал пандемию коронавируса "мутной историей".
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Комментарии 1
Коронавирус , Комсомольская правда
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