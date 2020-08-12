Врач назвала продукты, защищающие от COVID-19

Все новости на карте

Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева рассказала, как защититься от коронавируса при помощи определенных продуктов.

В беседе с "Комсомольской правдой" она заявила, что для укрепления иммунитета необходимо в первую очередь включить в рацион селен, предотвращающий повреждение клеток. В большом количестве данный химический элемент содержится в грибах.

Кроме того, полезными микроэлементами богата брокколи. Однако стоит помнить, что при долгой термической обработке, полезность капусты значительно снижается.

Иммунные клетки также активизируют оливковое масло прямого отжима, натуральный гранатовый сок, черника и голубика. Особенную пользу ягоды приносят зимой и осенью. Эксперты советуют размораживать их и добавлять в каши или йогурты.