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Названы противопоказания для российской вакцины от COVID-19 

Елизавета Назарова 1 час назад
Стали известны противопоказания для российской вакцины от коронавируса. Они перечислены в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
В список противопоказаний вошли возраст до 18 лет и от 60 лет, беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, аллергии и острые заболевания.
Несовершеннолетним вакцину вводить не будут из-за того, что данных о безопасности прививки для детей пока нет.
Сообщается, что человек должен находиться под медицинским наблюдением в течение получаса после ввода вакцины. В день ее получения температура может достигать 37 градусов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стала известна дата вакцинированная россиян от коронавируса.
Коронавирус , Видео
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