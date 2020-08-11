Стали известны противопоказания для российской вакцины от коронавируса. Они перечислены в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.

В список противопоказаний вошли возраст до 18 лет и от 60 лет, беременность, повышенная чувствительность к компонентам вакцины, аллергии и острые заболевания.

Несовершеннолетним вакцину вводить не будут из-за того, что данных о безопасности прививки для детей пока нет.

Сообщается, что человек должен находиться под медицинским наблюдением в течение получаса после ввода вакцины. В день ее получения температура может достигать 37 градусов.