Минздрав предупредил о связи кальяна и коронавируса

«Даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов», — пояснила Гамбарян.