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Минздрав рассказал о связи между кальяном и коронавирусом 

Анастасия Иванова 21 минуту назад
Минздрав предупредил о связи кальяна и коронавируса
Фото: depositphotos
Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ выступила с заявлением о том, что любителям кальяна необходимо быть наиболее внимательными среди курильщиков. Так как пагубное увлечение может повысить риски заразиться коронавирусной инфекцией.

«Именно кальян таит в себе большое количество опасностей», — говорится в сообщении ведомства.

Дело в том, что кальян употребляют сразу несколько человек. Поэтому некачественная обработка колб кальяна увеличивает риски распространения COVID-19, а также туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний.

«Даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов», — пояснила Гамбарян.

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Коронавирус , Минздрав РФ
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