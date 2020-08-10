Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции проживают в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам исследования, в Татарстане обнаружили 31,5% участников исследования с антителами к коронавирусу, в Тульской области — 27,8%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Тюменской области — 24,5%.

Для чего это важно знать? Люди с антителами к инфекции COVID могут помочь тем, кто сейчас проходит лечение. Для этого необходимо стать донорами плазмы крови.