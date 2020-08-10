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Названы регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее количество россиян с антителами к коронавирусной инфекции проживают в Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Тульской и Тюменской областях. Об этом сообщает ТАСС.
По результатам исследования, в Татарстане обнаружили 31,5% участников исследования с антителами к коронавирусу, в Тульской области — 27,8%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Тюменской области — 24,5%.
Для чего это важно знать? Люди с антителами к инфекции COVID могут помочь тем, кто сейчас проходит лечение. Для этого необходимо стать донорами плазмы крови.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие люди считаются невосприимчивыми к коронавирусу.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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