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В России выявлено 5118 новых случаев COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В России выявлено 5118 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новую статистику заболеваемости за последние сутки. В России выявили 5118 новых случаев COVID-19.
Из них 26,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 3 259 человек, умерли — 70.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах:
Оперштаб
За все время распространения коронавирусной инфекции в России было зафиксировано 892 654 случая COVID-19. Зарегистрирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт заявил о тяжелом течении COVID-19 осенью.
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