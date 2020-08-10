В России выявлено 5118 новых случаев COVID-19 

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Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новую статистику заболеваемости за последние сутки. В России выявили 5118 новых случаев COVID-19.

Из них 26,5% не имели никаких клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 3 259 человек, умерли — 70.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах:

Оперштаб

За все время распространения коронавирусной инфекции в России было зафиксировано 892 654 случая COVID-19. Зарегистрирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.