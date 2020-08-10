Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян предупредил, что осенью течение COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем весной. Об этом сообщают "Известия".

По мнению эксперта, люди должны быть готовы к такому развитию событий психологически. На данный момент нельзя сказать, как перенесут коронавирус те, кто строго соблюдал режим самоизоляции. Есть вероятность, что они им будет тяжелее, чем пациентам, которые заразились COVID-19 раньше.

Кроме того, Арег Тотолян рассказал о сочетании коронавируса с гриппом и другими болезнями.

"Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту", — заявил специалист.

При этом медик не считает, что всей стране будет необходимо введение строго режима самоизоляции.