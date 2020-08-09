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В России зафиксировали 5189 новых случаев COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В России зафиксировали 5189 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новую статистику. За последние сутки в России зарегистрировали 5 189 новых случаев COVID-19 в 84 регионах.
Из них у 26,6% не было клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 3 215 человек, умерли — 77 пациентов.
Новые случаи коронавируса распределились по регионам следующим образом:
Оперштаб
За все время распространения коронавируса в России выявлено 887 536 случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван признак, повышающий риск смерти от COVID-19.
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