В России зафиксировали 5189 новых случаев COVID-19 

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Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал новую статистику. За последние сутки в России зарегистрировали 5 189 новых случаев COVID-19 в 84 регионах.

Из них у 26,6% не было клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 3 215 человек, умерли — 77 пациентов.

Новые случаи коронавируса распределились по регионам следующим образом:

Оперштаб

За все время распространения коронавируса в России выявлено 887 536 случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.