Назван признак, повышающий риск смерти от COVID-19

В результате исследования, проведенного специалистами из американского университета Джорджа Вашингтона , была обнаружена связь тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией с повышением некоторых биомаркеров в крови человека, сообщает ТК «Звезда».

Ученые отмечают, что таких биомаркеров они обнаружили пять, основываясь на результатах анализов 300 пациентов. Риск тяжелого заболевания, по словам экспертов, возникает тогда, когда в крови зараженного начинает повышаться уровень D-димер, LDH, CRP, IL-6 и ферритина, из-за чего нарушается свертываемость крови. Повышение уровней этих биомаркеров также является причиной воспалений.

Ученые надеются, что новые данные, полученные в результате их исследований, помогут врачам принимать правильные решения во время лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.