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Назван признак, повышающий риск смерти от коронавируса 

Александра Нечаева 1 час назад
Назван признак, повышающий риск смерти от COVID-19
Фото: Depositphotos
В результате исследования, проведенного специалистами из американского университета Джорджа Вашингтона, была обнаружена связь тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией с повышением некоторых биомаркеров в крови человека, сообщает ТК «Звезда».
Ученые отмечают, что таких биомаркеров они обнаружили пять, основываясь на результатах анализов 300 пациентов. Риск тяжелого заболевания, по словам экспертов, возникает тогда, когда в крови зараженного начинает повышаться уровень D-димер, LDH, CRP, IL-6 и ферритина, из-за чего нарушается свертываемость крови. Повышение уровней этих биомаркеров также является причиной воспалений.
Ученые надеются, что новые данные, полученные в результате их исследований, помогут врачам принимать правильные решения во время лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса.
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Коронавирус , Джордж Вашингтон , ТК "Звезда"
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