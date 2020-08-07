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Названы противопоказания к вакцине от коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
В своем интервью профессор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, какие симптомы могут стать противопоказаниями к вакцине от коронавируса.
Людям с повышенной температурой и аллергической реакцией придется отказаться от вакцинации. О возможных последствиях необходимо предупредить врача, чтобы избежать более тяжелой реакции организма.
В остальных случаях можно делать вакцину от коронавируса, в том числе и пожилым людям, добавил Альтштейн.
Частицы коронавируса не размножаются в теле человека после прививки, но возможен некоторый дискомфорт, так как из-за них иммунная система начинает активнее работать. Из-за этого также может подняться температура, но проблема снимается таблеткой парацетамола, уточнил Гинцбург.
Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи будет зарегистрирована к 12 августа. Первыми ее получат наиболее уязвимые группы — медики и пожилые люди.
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Коронавирус , Видео , Курчатовский институт
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