В своем интервью профессор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, какие симптомы могут стать противопоказаниями к вакцине от коронавируса.

Людям с повышенной температурой и аллергической реакцией придется отказаться от вакцинации. О возможных последствиях необходимо предупредить врача, чтобы избежать более тяжелой реакции организма.

В остальных случаях можно делать вакцину от коронавируса, в том числе и пожилым людям, добавил Альтштейн.

Частицы коронавируса не размножаются в теле человека после прививки, но возможен некоторый дискомфорт, так как из-за них иммунная система начинает активнее работать. Из-за этого также может подняться температура, но проблема снимается таблеткой парацетамола, уточнил Гинцбург.

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи будет зарегистрирована к 12 августа. Первыми ее получат наиболее уязвимые группы — медики и пожилые люди.